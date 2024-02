Biden erwartet baldige Feuerpause im Gazastreifen

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Joe Biden erwartet eine baldige Feuerpause im Gazastreifen. "Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind", sagte er am Montag (Ortszeit) in New York. Man sei aber noch "nicht fertig", seine Hoffnung sei, dass man "bis zum nächsten Montag" eine Einigung haben werde.Die Verhandlungen über eine neue Feuerpause zwischen Israel und der Hamas laufen bereits seit Wochen unter Vermittlung der USA sowie von Katar und Ägypten.

Dem Vernehmen nach könnte ein solcher Deal für mehrere Wochen gelten und würde auch wieder die Freilassung von israelischen Geiseln enthalten, die sich weiter in den Händen der Islamisten befinden. Auch Hilfslieferungen in den Gazastreifen könnten eine Komponente der möglichen Vereinbarung sein.Streit gibt es aber Medienberichten zufolge noch über den Verbleib israelischer Truppen im Gazastreifen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt einen Abzug ab - er hat zuletzt zudem bekräftigt, an einer Bodenoffensive in Rafah im Süden der Region festzuhalten.

