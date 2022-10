Biden betont nach Truss-Rücktritt Partnerschaft mit Großbritannien

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss die enge Verbindung zwischen den beiden Ländern betont. Die USA und Großbritannien seien starke Verbündete und Freunde - "und an dieser Tatsache wird sich nie etwas ändern", hieß es in einer Stellungnahme Bidens am Donnerstag. Er dankte Truss unter anderem für die Zusammenarbeit dabei, Russland für den Angriffskrieg in der Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. Die USA würden die enge Kooperation mit der britischen Regierung fortsetzen. Truss war am Donnerstag nach wenigen Wochen im Amt zurückgetreten./so/DP/stw