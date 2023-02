Biden besucht nach Kurzvisite in der Ukraine Nato-Partner Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch in der vom Krieg erschütterten Ukraine wird US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Nachbarland Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau plant Biden nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem ein Treffen mit Präsident Andrzej Duda sowie am frühen Abend eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss. Am Mittwoch will Biden außerdem mit Vertretern weiterer osteuropäischer Nato-Staaten zusammenkommen. Die Reise liegt unmittelbar vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine.

Am Montag war Biden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort traf er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Biden versprach der Ukraine weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Für Biden war es der erste Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn.

Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Biden hatte das benachbarte Polen zuletzt Ende März 2022 besucht, rund einen Monat nach Kriegsbeginn. Schon damals hatte Biden vor historischer Kulisse am Warschauer Königsschloss eine viel beachtete Rede gehalten, in der er der Ukraine Beistand versicherte und den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf angriff.

In diesem Jahr fällt Bidens Auftritt in Warschau zeitlich zusammen mit einer Rede von Kremlchef Putin. Dieser will am Dienstag in Moskau zur Lage der Nation sprechen. Dabei solle es um die "Militäroperation" und ihre Auswirkungen gehen, kündigte der Kreml an. Der Begriff Krieg wird in Russland nach wie vor vermieden./jac/DP/ngu