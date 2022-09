Nachdem die am längsten regierende Königin des Vereinigten Königreichs, Elizabeth II., am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben ist, überschlugen sich die Beileidsbekundungen und Ehrungen aus aller Welt. Was geschah: Kurz nachdem Buckingham Palace das Ableben der Königin bekannt gegeben hatte, bekundeten verschiedene politische Führer, Staatsoberhäupter und viele einflussreiche Persönlichkeiten ihr Beileid, darunter US. Präsident Joe Biden, Elon Musk,… Hier weiterlesen