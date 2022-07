Bibby Financial Services veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022

Düsseldorf (ots) -- Umsatz steigt um 21 Prozent- Bestes Ergebnis seit Start des DeutschlandgeschäftsBibby Financial Services, einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von Factoring- und Finanzierungslösungen mit Sitz in Düsseldorf, hat heute die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Danach wuchs das Umsatzvolumen, welches der Summe aller angekauften Forderungen entspricht, gegenüber dem Vorjahresniveau um 21 Prozent.Mit diesem Rekordergebnis verzeichnet Bibby das beste Halbjahr seit Start des Deutschlandgeschäfts im Jahr 2008.Hohe Factoring-Quote"Das Geschäft von Bibby mit mittelständischen Unternehmen und einem Umsatz von bis 50 Millionen Euro hat sich im ersten Halbjahr sehr dynamisch entwickelt" erläutert Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer Markt von Bibby Financial Services.Die Factoring-Quote, also das Verhältnis zwischen angekauftem Forderungsvolumen und Bruttoinlandsprodukt, steigt seit Jahren in Deutschland. Bibby sieht die aktuellen wirtschaftlichen Gründe vornehmlich in hohen Energiepreisen sowie in der Knappheit an Vorprodukten und gestörten globalen Lieferketten. "Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, loten viele Betriebe neben gewerblichen Krediten auch Factoring als alternative Finanzierungsmöglichkeit aus", so Marko Dupor, Geschäftsführer Marktfolge von Bibby Financial Services.Dabei werden die Forderungen des KMU an Bibby als Factoring-Dienstleister verkauft. Das Unternehmen erhält von Bibby (mit einem kleinen Abschlag) sofort die Rechnungssumme.Der Vorteil: Durch die Freisetzung von Liquidität lassen sich so - neben positiven Effekten auf die Cashflow-Rate - auch Eigenkapitalsituation und Bonität verbessern. Dies ist aktuell etwa für exportorientierte Betriebe mit Kapitalbedarf relevant oder für Unternehmen der Logistik-, Transport- und Speditionsbranche, die sich gegen Zahlungsverzögerungen und Forderungsausfälle absichern.Über Bibby Financial ServicesBibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von Factoring- und Finanzierungslösungen. Das Unternehmen betreut weltweit rund 7.000 Kunden mit über 1.000 Mitarbeitern in Niederlassungen in Europa und Asien. Anfang Juni wurde Bibby mit dem eKomi & BankingCheck Award 2022 in der Kategorie "Bester Factoring-Dienstleister" für besondere Kundennähe und Servicequalität ausgezeichnet.Weitere Informationen: bibbyfinancialservices.dePressekontakt:Katharina HumpertBibby Financial Services GmbHHansaallee 24940549 Düsseldorfinfo@bibbyfinancialservices.deOriginal-Content von: Bibby Financial Services GmbH, übermittelt durch news aktuell