Bhpa Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Bhpa betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bhpa überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis ist Bhpa weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Bhpa-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bhpa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Bhpa wurde auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bhpa zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bhpa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend wurde die technische Analyse durchgeführt. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bhpa verläuft aktuell bei 0,01 USD. Insofern der Aktienkurs selbst bei 0.005 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,01 USD entspricht einer aktuellen Differenz von -50 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

