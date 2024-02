Bezeq Israeli TelecommunicationLtd Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von Bezeq The Israeli Telecommunication hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +5,1 Prozent für Bezeq The Israeli Telecommunication. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Bezeq The Israeli Telecommunication mit einer Überperformance von 5,1 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Bezeq The Israeli Telecommunication derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 494,79 ILS, während der Kurs der Aktie bei 481 ILS um -2,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 488,87 ILS weist mit einer Abweichung von -1,61 Prozent darauf hin, dass die Aktie als "Neutral"-Wert einzustufen ist. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bezeq The Israeli Telecommunication zeigt ein Niveau von 68,13 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,79 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bezeq The Israeli Telecommunication aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" führt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält Bezeq The Israeli Telecommunication eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.