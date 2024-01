Bezeq Israeli TelecommunicationLtd Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Bezeq The Israeli Telecommunication-Aktie wird aktuell aus technischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 497,03 ILS, während der aktuelle Kurs bei 495 ILS liegt, was einer Abweichung von -0,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 493,54 ILS zeigt eine geringfügige Abweichung von +0,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bezeq The Israeli Telecommunication mit einem Wert von 12 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 50,43 führt zu keiner anderen Bewertung und somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Bezeq The Israeli Telecommunication-Aktie nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft.