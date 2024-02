Bezeq Israeli TelecommunicationLtd Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Bezeq The Israeli Telecommunication schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 0 Prozentpunkte. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung einer Aktie basiert auch auf einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dabei zeigte Bezeq The Israeli Telecommunication eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bezeq The Israeli Telecommunication wird sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Bezeq The Israeli Telecommunication, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage nur eine Abweichung von -1,71 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da die Abweichung nur bei -0,49 Prozent liegt.

Insgesamt erhält Bezeq The Israeli Telecommunication somit für die Dividendenpolitik, die Internetkommunikation, den RSI und die technische Analyse die Gesamtbewertung "Neutral".