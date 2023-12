Bezeq Israeli TelecommunicationLtd Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Anleger-Stimmung für Bezeq The Israeli Telecommunication wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. In den Diskussionen der letzten Tage wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Ein weiterer Faktor, der bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt wird, ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Bezeq The Israeli Telecommunication in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Bezeq The Israeli Telecommunication liegt bei 65,2, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Bezeq The Israeli Telecommunication mit einer Dividende von 0 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 % für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser geringen Differenz wird auch hier die Einstufung als "Neutral" abgeleitet.