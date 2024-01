Bezeq Israeli TelecommunicationLtd Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividendenpolitik von Bezeq The Israeli Telecommunication wird von Analysten als neutral eingestuft, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Bezeq The Israeli Telecommunication in den letzten Monaten eine eher unauffällige Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Aktienkurses konnte Bezeq The Israeli Telecommunication in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,1 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +5,1 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bezeq The Israeli Telecommunication liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Kriterien ist die Aktie weder unter- noch überbewertet.

Insgesamt erhält Bezeq The Israeli Telecommunication daher eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik, des Sentiments und des Aktienkurses.