BezeqLtd Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Bezeq The Israeli Telecommunication liegt bei 54,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen wird der RSI25 mit 56,02 angegeben, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Entwicklungen gab und die Diskussionen in den sozialen Medien sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bezeq The Israeli Telecommunication beschäftigten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 496,05 ILS verläuft, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 487,6 ILS aus dem Handel, was einer Abweichung von -1,7 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 494,58 ILS, was einer Differenz von -1,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Bezeq The Israeli Telecommunication in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,1 Prozent, was eine Outperformance von +5,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 5,1 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.