BezeqLtd Aktie: Keine Angst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist von großer Bedeutung, wenn es darum geht, die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Bezeq The Israeli Telecommunication liegt das aktuelle KGV bei 12. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ist dies ein durchschnittlicher Wert, da diese Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit lässt sich sagen, dass die Aktie von Bezeq The Israeli Telecommunication aus fundamentalen Gesichtspunkten weder über- noch unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schüttet Bezeq The Israeli Telecommunication derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt lediglich 0 Prozentpunkte (0 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bezeq The Israeli Telecommunication-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 494,47 ILS liegt, während der aktuelle Kurs bei 486 ILS liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,71 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 488,37 ILS nahe dem letzten Schlusskurs (-0,49 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Bezeq The Israeli Telecommunication zeigt sich hierbei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was eine "Neutral"-Einschätzung zur Folge hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Bezeq The Israeli Telecommunication.