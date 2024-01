BezeqLtd Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Bezeq The Israeli Telecommunication zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 496,52 ILS liegt, während der aktuelle Kurs bei 493 ILS liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,71 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 495,25 ILS, was einen Abstand von -0,45 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bezeq The Israeli Telecommunication derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat einen Wert von 0, was zu einer Differenz von -0 Prozent zur Bezeq The Israeli Telecommunication-Aktie führt. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bezeq The Israeli Telecommunication bei 12,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf grundlegender Basis, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor erreichte Bezeq The Israeli Telecommunication eine Rendite von 5,1 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hatte eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wodurch Bezeq The Israeli Telecommunication auch hier mit 5,1 Prozent deutlich besser abschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.