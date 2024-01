BezeqLtd Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Bezeq The Israeli Telecommunication hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 5,1 Prozent übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt um mehr als 5 Prozent. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Rendite von Bezeq The Israeli Telecommunication mit 5,1 Prozent deutlich darüber, während die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0 Prozent lag. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Bezeq The Israeli Telecommunication ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bezeq The Israeli Telecommunication liegt bei 49,49, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 49,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung für Bezeq The Israeli Telecommunication festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bezeq The Israeli Telecommunication bei 496,52 ILS liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 493 ILS liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 495,25 ILS, was einen Abstand von -0,45 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.