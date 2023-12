BezeqLtd Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Bezeq The Israeli Telecommunication zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 497,23 ILS, während der Kurs der Aktie bei 493,4 ILS liegt, was einer Abweichung von -0,77 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 492,95 ILS, was einer Abweichung von +0,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Bezeq The Israeli Telecommunication liegt bei 53,96 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,12 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier der Bezeq The Israeli Telecommunication damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Bezeq The Israeli Telecommunication zeigen keine eindeutige Tendenz. Die vorherrschenden Themen sind überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Bezeq The Israeli Telecommunication bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bezeq The Israeli Telecommunication nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.