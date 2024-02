Bezant Aktie: Ist es vollbracht?

Bezant-Aktienanalyse: Neutraler Gesamtbefund Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Bezant-Aktie zu. Die Aktie zeichnet sich durch eine mittlere Diskussionsintensität aus, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bezant in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bezant-Aktie bei 0,03 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs ging selbst bei 0,024 GBP aus dem Handel, was einen Abstand von -20 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,02 GBP erreicht, was einer Differenz von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bezant aktuell 0, was eine negative Differenz von -8,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bezant-Aktie liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral" für die Bezant-Aktie.