Beyondsoft Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Im Falle von Beyondsoft beträgt das aktuelle KGV 21. Dies liegt im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Beyondsoft-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,62 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,82 CNH, was einem Unterschied von -22,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Die Dividendenrendite von Beyondsoft beträgt 1,74 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,79 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Beyondsoft-Aktie wurde auch analysiert. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend neutrale Kommentare zur Aktie abgegeben, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Beyondsoft daher hinsichtlich der Stimmung der Anleger als "Gut" bewertet.