Beyondsoft Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Beyondsoft-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 12,27 CNH lag, was einem Unterschied von -8,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (13,47 CNH) entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tages-Durchschnitt von 12,13 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyondsoft einen Wert von 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz um Beyondsoft waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten positiven Kommentare in den sozialen Medien deuten auf ein starkes Interesse der Anleger hin.

Im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche erzielte Beyondsoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,76 Prozent, was einer Underperformance von -0,7 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Allerdings übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" um 4 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf dem Branchenvergleich des Aktienkurses.