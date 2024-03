Beyondsoft Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyondsoft liegt bei 24,82, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" hat Beyondsoft in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,79 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beyondsoft-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 37,3 für einen Zeitraum von 7 Tagen, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 39 aufweist. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die relative Stärke.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 1, was eine positive Differenz von +1,03 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Beyondsoft eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.