Beyondsoft Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Beyondsoft wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Beyondsoft weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,93, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Der aktuelle Kurs von Beyondsoft liegt bei 10,56 CNH, was einer Entfernung von -14,98 Prozent vom GD200 (12,42 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 10,56 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Beyondsoft als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Beyondsoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,79 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,7 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Beyondsoft um 8,27 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beyondsoft überwiegend positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.