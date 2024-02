Beyond Medical Techs Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse zeigt, dass die Beyond Medical-Aktie derzeit 30 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz von -41,67 Prozent zum GD200 im negativen Bereich. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 80, was ebenfalls zu einer negativen Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 83,33 und bestätigt die "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Beyond Medical eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Beyond Medical daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird als mittel eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse und der Stimmungsanalyse eine eher negative und neutrale Einschätzung der Beyond Medical-Aktie.