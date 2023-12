Beyond Medical Techs Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Beyond Medical-Aktie zeigt eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,07 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,055 CAD liegt, was eine Abweichung von -21,43 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,06 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten und zeigt an, dass Beyond Medical weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass Beyond Medical hier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird Beyond Medical eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen. Die langfristige Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung gering war und kaum Änderungen identifiziert werden konnten.