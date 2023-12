Beyond Medical Techs Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Beyond Medical-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier laut trendfolgender Indikatoren derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,07 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,055 CAD liegt, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,06 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -8,33 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte erhält die Beyond Medical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet. Die Diskussionsintensität der Beyond Medical-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders negativ, wie aus der Auswertung der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Negative Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale für die Beyond Medical-Aktie. Der RSI7 von 50 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 von 100 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.