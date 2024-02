Mit Beyond Meat wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Beyond Meat-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,33 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -27,64 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,91 USD, was zu einem Abstand von -7,33 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet weist die Beyond Meat-Aktie ein aktuelles KGV von 5465,7 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 17800 Prozent liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" hat einen Wert von 30,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet betrachtet wird und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Beyond Meat eingestellt waren. Insgesamt gab es zwei positive und 11 negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beyond Meat daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beyond Meat-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.