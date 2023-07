Beyond Meat steht vor Q3-Bericht: Wie sieht die Zukunft bei steigendem Umsatz aus?

ARTIKEL:

In nicht allzu ferner Zukunft wird das Unternehmen Beyond Meat, mit Sitz in El Segundo, Vereinigte Staaten, seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, wie hoch der Umsatz und Gewinn ausfallen werden. Außerdem interessiert sie, ob sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt.

Noch 112 Tage bleiben bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der Beyond Meat Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 974,47 Millionen Euro wartet die Börse bereits gespannt auf das Ergebnis. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 73,46 Millionen Euro und nun wird erwartet, dass er um 14,40 Prozent auf 84,05 Millionen Euro steigt. Auch der bisherige Verlust soll...