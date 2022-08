Beyond Meat ist zurück!

Am 01.08.2022, 11:56 Uhr notiert die Aktie Beyond Meat an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 31.99 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Beyond Meat haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Beyond Meat-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 6 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Beyond Meat vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 58,92 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (31,99 USD) ausgehend um 84,19 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Beyond Meat von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Beyond Meat ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5465,7 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 12405 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,71 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Meat-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 53,29 USD. Der letzte Schlusskurs (31,99 USD) weicht somit -39,97 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (27,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,95 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Beyond Meat-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Beyond Meat-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.