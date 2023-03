Beyond Meat ist keine gute Lebensmittel-Aktie: Doch diese 2 Dividendenaktien schon!

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist zwar eine Lebensmittel-Aktie, aber in einem sehr frühen Stadium. Das US-Unternehmen möchte derzeit den Markt flexitarischer Lebensgewohnheiten begründen und dominieren. Leider fehlt es im Moment an Wachstum, an der Akzeptanz und dadurch letztlich auch an wichtigen Merkmalen wie der Pricing-Power. Eine Dividende kann aufgrund fehlender Profitabilität ebenfalls nicht gezahlt werden.

Wer daher auf defensive Lebensmittel-Aktien setzen möchte, der sollte nicht bei Beyond Meat verweilen. Heute wollen wir jedoch einen Blick darauf riskieren, warum General Mills (WKN: 853862) und PepsiCo (WKN: 851995) definitiv einen näheren Blick verdient haben. Beide haben im Moment das gewisse Etwas, wenn es um einen runden Mix geht.

General Mills: Lebensmittel-Aktie mit vielen Qualitäten!

Eine erste Lebensmittel-Aktie, die definitiv bedeutend stärkere Qualitäten vorweist, ist die von General Mills. Der US-Konzern hat gerade erst wieder sein neues Quartalszahlenwerk vorgelegt. Darin konnte der Umsatz um 13 % auf 5,1 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Wohingegen das Ergebnis je Aktie bereinigt um 17 % auf 0,97 US-Dollar gewachsen ist. Nominell hat es zwar aufgrund von Sondereffekten einen Ergebnisrückgang gegeben, dennoch unterstreichen diese Zahlen Qualitäten.

General Mills kann definitiv Pricing-Power. Alleine im US-Markt der Lebensmittel kletterten die Preise im letzten Vierteljahr um 17 %. Insgesamt schaffte es der Konzern auf ein Preiswachstum in Höhe von 14 %. Bei einem lediglich leicht rückläufigen Absatz von 1 % führte das unterm Strich zu dem soliden Umsatzwachstum.

Insgesamt daher wichtige Eigenschaften für die Lebensmittel-Aktie. Zudem hat General Mills in den vergangenen Jahren sehr akribisch an der Bilanz gearbeitet und besitzt mit der Tiernahrung nun einen klaren Wachstumsmarkt. Auch die Dividende ist im letzten Herbst um 6 % auf 0,54 US-Dollar erhöht worden, was zeigt: Das Management versucht für die Investoren auch hier einen moderaten Inflationsausgleich zu erzielen. Diese Qualität ist jedoch nicht billig: Momentan liegt die Dividendenrendite gerade einmal bei 2,6 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei knapp über 20. Trotzdem: Die Qualitäten sind vorhanden, ob der Preis stimmt, ist eine andere Frage.

PepsiCo: Königlich starkes Portfolio und solides Wachstum!

Die zweite Lebensmittel-Aktie, die im Vergleich zu Beyond Meat bedeutend mehr defensive Qualitäten zu bieten hat, ist PepsiCo. Der US-amerikanische Getränke- und Snack-Konzern bringt es auf ein Portfolio von 23 verschiedene Marken, die jeweils mindestens eine Milliarde US-Dollar an Umsatz beisteuern. Alleine diese große Akzeptanz bei Kunden zeigt: Pricing-Power ist definitiv vorhanden.

PepsiCo verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr 2022 mit der Pricing-Power und der defensiven Ausrichtung solide Zuwächse. Der Umsatz wuchs im besagten Zeitraum um 8,7 % auf 86,4 Mrd. US-Dollar. Mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,42 US-Dollar konnte der Gesamtkonzern den Vorjahreswert von 5,49 US-Dollar gleichsam deutlich übersteigen. Solche soliden Wachstumsraten in schwierigen Zeiten wollen die Investoren häufig sehen.

Zu guter Letzt ist PepsiCo auch eine starke Dividendenaktie. Der frische Dividendenkönig feiert in diesem Jahr das halbe Jahrhundert mit jährlichen Steigerungen bei der Dividende je Aktie. Mit einem Dividendenwachstum von jetzt 10 % im direkten Vergleich erkennen wir außerdem: Es gibt nicht nur das Mindestmaß, sondern bedeutend mehr. Viele Qualitäten, die jedoch auch bei PepsiCo ihren Preis haben. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich über 27 und lediglich 2,6 % Dividendenrendite sind auch hier durchaus ambitioniert.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat, General Mills und PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

