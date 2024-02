Beyond Meat mit Umsatzplus, aber die roten Zahlen halten an

Beyond Meat legt Zahlen vor – Fleischersatz-Pionier unter der Lupe. Spannung bei Investoren steigt.

Der Fleischalternativen-Anbieter Beyond Meat hat Anlegern mit seinen neuesten Quartalszahlen neuen Mut gegeben. Trotz eines Geschäftsrückgangs konnte das kalifornische Unternehmen im vergangenen Vierteljahr die Markterwartungen übertreffen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf rund 73,7 Millionen Dollar (rund 68 Mio Euro). Dennoch hatten Analysten im Schnitt mit einem noch deutlicheren Rückgang auf 66,8 Millionen Dollar gerechnet.

Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Verlust von gut 155 Millionen Dollar nach roten Zahlen von rund 67 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Gründe hierfür waren unter anderem die anfänglichen Kosten von Sparmaßnahmen. Dennoch, im Gesamtgeschäftsjahr 2023 präsentiert sich die Bilanz ähnlich. Auch hier musste Beyond Meat tiefrote Zahlen verkraften und verlor je Aktie 5,26 US-Dollar nach einem Verlust von 5,750 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahr. Im Vorfeld hatten Analysten die Verluste auf 3,750 US-Dollar je Aktie taxiert.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag mit 343,376 Millionen US-Dollar über den Erwartungen der Analysten (336,4 Millionen US-Dollar). Vergleicht man diesen mit dem Vorjahr, in dem noch 418,9 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, lässt sich eine deutliche Umsatzeinbuße erkennen. Dennoch lagen diese trotz des Rückgangs über den Prognosen der Experten.

Die Beyond Meat-Aktie verzeichnete im Handel an der NASDAQ einen Kurssprung von bis zu 36,30 Prozent auf 10,25 US-Dollar. Trotz dieses Anstiegs ist die Aktie von Beyond Meat immer noch weit entfernt von den einstigen Spitzenwerten auf dem Höhepunkt des Hypes um Fleischalternativen. Im Jahr 2019 erreichte sie zeitweise mehr als 200 Dollar. Die Erwartungen der Investoren, dass der Markt für Fleischalternativen rasant wachsen würde, haben sich jedoch nicht erfüllt. Dies führte zu einer Ernüchterung bei den Anlegern.

Trotz der positiven Quartalszahlen und des Kurssprungs ist es fraglich, ob Beyond Meat in der Lage sein wird, die Büros zu füllen und die hohen Erwartungen der Investoren zu erfüllen. Kritiker merken an, dass das Unternehmen immer noch nicht profitabel ist und die Konkurrenz in der Branche immer stärker wird. Das Unternehmen muss sich daher weiterhin anstrengen, um seine Position am Markt zu behaupten und seinen Erfolg langfristig zu sichern.

