Beyond Meat: Umsatz- und Gewinnprognose Q3 in der Anlegererwartung

In nur 58 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Beyond Meat seinen Aktionären die Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Die Investoren sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen vorlegen wird und wie sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beyond Meat beläuft sich auf 722,65 Millionen Euro. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen herrscht daher eine große Erwartungshaltung bei Aktionären und Analysten. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Experten mit einem leichten Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 76,91 Millionen Euro, während nun ein Anstieg um etwa 9,50 Prozent auf 84,22 Millionen Euro erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll um etwa 48,80...