Beyond Meat: Spannung vor Quartalsbilanz - Umsatz und Gewinnprognosen im Fokus

Die Investoren sind gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz von Beyond Meat. In 42 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in El Segundo, USA, seine Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 77,42 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um 9,50 Prozent auf 84,78 Mio. EUR erwartet wird.

Auch beim Gewinn gibt es positive Prognosen. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um 48,80 Prozent auf -68,53 Mio. EUR sinken. Diese Entwicklungen werden sowohl von Aktionären als auch von Analysten genau beobachtet.

Blickt man jedoch auf das gesamte Jahr, sind die Aussichten eher pessimistisch. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um 11,70 Prozent zurückgehen wird und der Gewinn um...