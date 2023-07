Beyond Meat: Quartalszahlen und Kursprognose - Erwartungen und Risiken im Überblick

Die Spannung steigt: In 116 Tagen wird das kalifornische Unternehmen Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 866,32 Millionen Euro geht Beyond Meat mit hohen Erwartungen in die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Analystenhäuser gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Im dritten Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 74,89 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird jedoch ein deutlicher Anstieg um +14,40 Prozent auf 85,69 Millionen Euro prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich laut...