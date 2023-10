Beyond Meat Quartalszahlen erwartet: Prognose für starken Umsatz- und Gewinnanstieg

In 133 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 734,82 Mio. EUR ist Beyond Meat schon jetzt ein bedeutendes Unternehmen in der Branche. Die Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut Analystenprognosen wird ein deutlicher Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 4. Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 75,77 Mio. EUR verzeichnen. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +95,47 Prozent auf 148,11 Mio. EUR prognostiziert.

Auch der bisherige...