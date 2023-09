Beyond Meat Quartalszahlen Vorschau: Analysten erwarten Umsatzsteigerung und Verlustreduzierung

In knapp sechs Wochen wird das Unternehmen Beyond Meat aus El Segundo, USA seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekanntgeben. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Beyond Meat Aktie bei 728,23 Millionen Euro. In 44 Tagen wird das Unternehmen die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 77,50 Millionen Euro, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +9,50 Prozent auf 84,87 Millionen Euro erwartet. Zudem soll sich der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich um +48,80 Prozent auf -68,61 Millionen Euro sinken.

Auf...