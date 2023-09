Beyond Meat Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnverlust in 53 Tagen erwartet

ARTIKEL:

In knapp 53 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Beyond Meat aus El Segundo seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie entwickelt sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 53 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Beyond Meat Aktie. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 722,80 Millionen Euro. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 76,92 Millionen Euro, nun wird mit einem Anstieg um 9,50 Prozent auf insgesamt 84,24 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um 48,80 Prozent auf...