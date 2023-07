Beyond Meat Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Aktienperformance im Fokus

In knapp vier Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Beyond Meat seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal präsentieren. Wie werden sich Umsatz und Gewinnzahlen entwickeln? Und wie steht es um die Performance der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 113 Tage bis zum Veröffentlichungstermin der Quartalszahlen, die Investoren blicken gespannt auf dieses Ereignis. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von Beyond Meat auf 919,82 Millionen Euro. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 73,46 Millionen Euro, nun wird ein Anstieg um +14,40 Prozent auf 84,05 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +51,90 Prozent...