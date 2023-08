Beyond Meat Quartalszahlen: Spannende Umsatz-Prognosen und Aktienentwicklung erwartet

In drei Monaten, genauer gesagt im 3. Quartal, wird das Unternehmen Beyond Meat seinen Finanzbericht vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem interessiert sie, wie sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Es sind nur noch 90 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Beyond Meat. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 917,32 Millionen Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten mit Spannung auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Analystenhäuser einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 74,86 Millionen Euro – jetzt wird ein Plus von +15,40 Prozent auf 86,38 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll...