Beyond Meat Quartalszahlen: Prognosen, Aktienentwicklung und Markterwartungen im Überblick

In knapp einem Monat wird Beyond Meat, ein Unternehmen mit Sitz in El Segundo, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf Umsatz- und Gewinnzahlen und wie sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Beyond Meat 727,45 Millionen Euro. Die kommenden Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 77,42 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird ein Anstieg um 9,50 Prozent auf 84,78 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und auf -68,53 Millionen Euro fallen – eine Veränderung von -48,80 Prozent.

Für...