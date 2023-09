Beyond Meat Quartalszahlen: Erwartungen und Ausblick auf Umsatzsteigerung und Gewinnverbesserung

In weniger als zwei Monaten wird Beyond Meat, das Unternehmen aus El Segundo in den Vereinigten Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie schlägt sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 40 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen! Aktuell hat Beyond Meat eine Marktkapitalisierung von 728,07 Mio. EUR. Die Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse. Aus aktuellen Datenanalysen geht hervor, dass Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Im dritten Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 77,48 Mio. EUR und für dieses Jahr wird ein Anstieg um +9,50% auf 84,86 Mio.EUR erwartet. Zudem soll der bisherige Verlust um +48,80% sinken und...