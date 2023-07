Beyond Meat Quartalszahlen: Erwartete Umsatzsteigerung und Reduzierung des Verlusts im Fokus

In 120 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Beyond Meat Aktie beträgt derzeit 771,01 Mio. EUR. Die neuen Quartalszahlen werden vor Börseneröffnung präsentiert. Experten gehen davon aus, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +14,40 Prozent von 75,20 Mio. EUR auf 86,05 Mio. EUR steigern wird. Zudem wird erwartet, dass sich der bisherige Verlust um +51,90 Prozent auf -65,21 Mio. EUR verringern wird.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen leichten Rückgang des Umsatzes um -7,20 Prozent sowie eine Gewinnsteigerung von +44,00 Prozent auf -212,01 Mio. EUR. Im...