Beyond Meat Quartalszahlen: Analysten prognostizieren Umsatzwachstum und Gewinnrückgang

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Beyond Meat seinen Finanzbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 67 Tage bis zum Veröffentlichungstermin der Quartalszahlen von Beyond Meat. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 709,87 Mio. EUR und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 75,92 Mio. EUR und nun wird ein Anstieg um +8,70 Prozent auf 82,55 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +48,80% auf -67,21 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht...