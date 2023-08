Beyond Meat Quartalsergebnisse: Umsatzsteigerung erwartet, doch Aktionäre zweifeln am langfristigen Erfolg

Am kommenden Montag wird Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen verkünden wird. Doch wie entwickelt sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 86 Tage und dann ist es soweit: Die Aktie von Beyond Meat wird ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei 746,56 Mio. EUR, was die Spannung zusätzlich steigert. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich gesteigert werden konnte. Im dritten Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 74,80 Mio. EUR – jetzt wird mit einem Sprung von +10,20 Prozent auf 82,46 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +48,80% reduzieren und auf -66,22 Mio. EUR fallen.

Ein Blick auf das...