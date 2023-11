Beyond Meat Quartalsergebnisse: Umsatzplus erwartet trotz negativem Kurstrend

In 101 Tagen wird Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Zahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell hat Beyond Meat eine Marktkapitalisierung von 726,60 Mio. EUR. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr lag der Umsatz bei 74,93 Mio. EUR und nun soll er auf 142,78 Mio. EUR steigen (+90,56%). Der Verlust soll voraussichtlich um +42,30% auf -38,71 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen die Prognosen ebenfalls positive Entwicklungen: Der Umsatz soll um +90,56% steigen bzw. fallen und der Gewinn um +42,30% auf -236,63 Mio. EUR zurückgehen. Im letzten Jahr betrug der Gewinn -336,72 Mio. EUR.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Schätzungen ist gemischt: Der Kurs der Beyond Meat Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -21,30% verändert.

Laut Analystenprognosen könnte die Aktie in einem Jahr einen Gewinn von +54,41% erreichen und bei einem Kurs von 9,84 EUR stehen.

Insgesamt zeigt die Charttechnik einen stark negativen Kurstrend für Beyond Meat an und auch der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

