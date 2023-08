Beyond Meat: Quartalsbilanz erwartet - Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang prognostiziert

In nur 68 Tagen wird das Unternehmen Beyond Meat aus El Segundo, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 687,96 Mio. EUR warten Investoren und Analysten gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 76,32 Mio. EUR und wird jetzt voraussichtlich um +8,70 Prozent auf 82,98 Mio. EUR ansteigen. Der bisherige Verlust soll ebenfalls sinken und um +48,80% auf -67,56 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten etwas pessimistischer gestimmt. Sie erwarten einen leichten Rückgang des Umsatzes um -11,90 Prozent...