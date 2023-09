Beyond Meat Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnprognose für Q3 & möglicher Aktienkursanstieg

In knapp einem Monat wird das amerikanische Unternehmen Beyond Meat mit Sitz in El Segundo seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell hat die Beyond Meat Aktie eine Marktkapitalisierung von 733,81 Millionen Euro. Die neuen Quartalszahlen werden kurz vor Börseneröffnung veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 78,09 Millionen Euro, nun wird mit einem Anstieg um 9,50 Prozent auf 85,53 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um 48,80 Prozent auf -69,13 Millionen Euro fallen.

Auf Jahressicht...