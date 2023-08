Beyond Meat Quartalsbilanz: Prognosen für starkes Umsatzwachstum trotz negativem Ausblick

Beyond Meat, ein Unternehmen mit Sitz in El Segundo, wird in 85 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beyond Meat liegt bei 763,81 Mio. EUR. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 75,36 Mio. EUR, nun wird mit einem Anstieg um +10,20 Prozent auf 83,07 Mio. EUR gerechnet.

Außerdem soll sich der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich um +48,80% auf -66,71 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen eher pessimistisch: Ein Umsatzrückgang von -10,90 Prozent und ein Gewinnrückgang von +42,60 Prozent auf -217 Mio. EUR werden...