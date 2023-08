Beyond Meat Quartalsbilanz in 77 Tagen: Erwartungen und Prognosen der Experten

In 77 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Beyond Meat in El Segundo seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die neuen Zahlen, um einen Einblick in den Umsatz und Gewinn des Unternehmens zu erhalten. Auch interessant ist die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beyond Meat beträgt derzeit 713,63 Mio. EUR. Vor Börseneröffnung werden also in 77 Tagen die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Experten zufolge wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 konnte Beyond Meat einen Umsatz von 75,88 Mio. EUR verzeichnen, nun wird mit einem Sprung um +9,40 Prozent auf 83,03 Mio. EUR gerechnet. Zudem soll sich auch der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich...