Beyond Meat Quartalsbilanz in 72 Tagen: Analyse und Prognose der Aktienentwicklung

In 72 Tagen wird Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens. Wie entwickelt sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung von Beyond Meat beträgt derzeit 690,00 Mio. EUR, und alle Augen sind auf die kommenden Quartalszahlen gerichtet. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 76,49 Mio. EUR, der nun voraussichtlich um +8,80% auf 83,23 Mio. EUR steigen wird. Auch der Verlust soll sich verbessern und voraussichtlich um +48,80% auf -67,71 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch pessimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um -11,90% zurückgehen und der Gewinn um +41,90% auf -221,19...