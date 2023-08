Beyond Meat Quartalsbericht: Prognose auf Umsatzanstieg und Gewinnrückgang erwartet

Der Countdown läuft: In nur 74 Tagen wird Beyond Meat seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Die Aktie des Unternehmens mit Sitz in El Segundo, USA hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 691,73 Mio. EUR.

Die aktuellen Analysen zufolge wird erwartet, dass Beyond Meat im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 76,02 Mio. EUR und für das aktuelle Quartal wird ein Sprung um +9,40 Prozent auf 83,17 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +48,10% auf -67,61 Mio. EUR fallen.

Auf das gesamte Jahr gesehen sind die Analysten jedoch eher pessimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um -11,70 Prozent sinken und der...