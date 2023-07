Beyond Meat: Erwartungen an Quartalsbericht und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In wenigen Tagen wird das Unternehmen Beyond Meat aus El Segundo, USA, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Beyond Meat-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die neue Quartalsbilanz wird in 101 Tagen veröffentlicht und die aktuelle Marktkapitalisierung von Beyond Meat beträgt 903,08 Millionen Euro. Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 74,70 Millionen Euro und es wird erwartet, dass dieser um +15,40 Prozent auf 86,19 Millionen Euro steigt. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +51,90 Prozent auf -64,77 Millionen Euro reduziert werden.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher negativ. Der Umsatz soll um...